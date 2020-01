Candidato del MAS, Luis Arce, acusa de manejo político por caso judicial en su contra

En medio de vítores de militantes del MAS, Arce arribó a la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaraciones junto a su abogado Wilfredo Chávez.

El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, denunció que el caso judicial por el cual lo citaron este miércoles en la fiscalía de casos anticorrupción tiene un tinte político, luego que la audiencia se suspendió en forma inesperada

En medio de vítores de militantes del MAS, Arce arribó a la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaraciones junto a su abogado Wilfredo Chávez, exviceministro de Seguridad Ciudadana, por el presunto desfalco al Fondo Indígena (Fondioc).

Ante la prensa, el candidato presidencial recordó que sin siquiera reportar su ingreso al país en Migración, y en las gradas del aeropuerto, fue notificado por un policía para una declaración en el caso Fondioc.

Aseguró que asistió a prestar su declaración por que no tiene nada que ocultar en referencia a las acusaciones en su contra por el caso del desfalco al Fondo Indígena y calificó de político este proceso en su contra.

“Soy un hombre transparente, vine a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón. Mi equipo de abogados y la propia fiscal notó las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS-IPSP”, declaró Arce.

“Adicionalmente se ha hecho notar que ni mi persona ni mi equipo de abogados ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber exactamente de qué se me está acusando”, manifestó Arce.

Subrayó que la investigación tiene 40 cuerpo y más de 70 anexos que debe conocer, y reiteró que es inocente.

Previamente, la fiscal Heidy Gil informó que se entregaron los cuaderno de investigación a la defensa de Arce para que los revise y luego se reprogramará la citación.

El exministro y candidato fue incluido en la investigación como resultado del pedido de ampliación del proceso abierto por delitos de uso indebido de influencias y conducta antieconómica por el millonario desfalco en el ex Fondo Indígena.

A su salida de la fiscalía fue recibido por sus simpatizantes, quienes lo tomaron en hombros y recorrieron la calle con gritos de apoyo a su candidatura.

Tomado de Telesur