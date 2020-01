La Academia “Eradio Domínguez” de la ciudad de Holguín acoge desde este viernes la etapa semifinal del campeonato cubano de ajedrez para mujeres.

En la primera ronda la veterana GM santiaguera Zirka Frómeta (36 del ranking cubano-2022) enfrenta a la joven FM matancera Karen Gutiérrez (18-2103),mientras la MF de Villa Clara Amanda Muñiz (14-2125) tiene tablero por medio a la MF santiaguera Mayra Cabrera (46-1980) y Legna García , CFG (2026) vs MF Ana Bárbara Sierra ,ART (9na-2182).

También serán rivales Ineimis Hernández, CAM vs Lianet Díaz, MAT y a la MN Yoana González, HAB (8va-2189) vs Yeni Soler, GRA .

El torneo se jugará por el sistema de todas contra todas a una sola vuelta y las cuatro primeras aseguran boletos para la gran final con sede igualmente en la Academia holguinera.

Para el torneo élite ya están aseguradas la actual campeona nacional y GM santiaguera Oleinnis Linares, junto a las también GM Marritza Arribas (SCU) y Yaniet Marrero (LTU),así como las MI Yuleisis Hernández (LHA), Lisandra Llaudy (HOL), Yaniela Forgas (SCU), Rosangel Obregón (VCL) y Yerisbel Miranda (PRI).

Publicado en Aldia.cu