Los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de Holguín evalúan las biografías de las propuestas del Presidente de la República para ocupar los cargos de Gobernador y Vicegobernador como antecedente de las elecciones que se desarrollarán el venidero 18 de enero.

Conforme a lo estipulado en la Ley Electoral 127/2019 el Consejo Electoral Nacional (CEN) es el encargado de reproducir y hacer llegar a cada uno de los delegados las biografías y fotos correspondientes con no menos de 72 horas anteriores a la fecha de la elección.



Dicho cuerpo jurídico precisa que corresponde al Presidente de la República proponer a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de cada provincia, los candidatos para la elección del gobernador y vicegobernador provinciales.



Como el sistema cubano de gobierno popular ha llegado a la adultez con suficiente experiencia y resultados, debido a las sistemáticas acciones de perfeccionamiento y la vital participación del pueblo, es momento de cambio de estructuras y nomenclaturas, adecuadas a los nuevos tiempos con respuestas más efectivas.



Para ser gobernador se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, haber cumplido treinta años de edad, residir en la provincia y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.



De acuerdo con el texto constitucional cubano el Gobernador es el máximo responsable ejecutivo-administrativo en su provincia; de ahí que organice y dirija la Administración Provincial.



En cumplimiento de una de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República proclamada en abril del pasado año, el próximo 18 de enero los más de 12 mil delegados a las asambleas municipales del Poder Popular del país se reunirán simultáneamente en cada uno de sus municipios para ejercer su voto libre, igual, directo y secreto.



Este importante paso del proceso eleccionario tiene la peculiaridad de que, esta vez, los electores no concurrirán a las urnas, porque ese derecho lo ejercerán en su nombre y representación, los delegados de circunscripción en cada una de las 168 asambleas municipales del país.



En el caso específico de Holguín, son convocados mil 258 delegados que integran las14 asambleas municipales del Poder Popular.

Publicado en Radio Angulo