Una joven moense, alegre y enérgica, se vuelve una con la tierra que trabaja. Yusleydis Muguercia Rodríguez opera una retroexcavadora en la mina Moa Occidental de la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba desde el 2019, y es la segunda mujer en ese oficio en Cuba.

“Inicié en un momento complicado porque no se había aprobado la entrada de mujeres, parece que se hicieron análisis y decidieron permitir que me preparara para una posible selección y finalmente aprobé el examen”.

Yusleydis no fue improvisada a conquistar una maquina de minería. En la Empresa Mecánica del Níquel era de esas mujeres que mueven cargas en los talleres, en las altas Grúas Viajeras. Como una transgresora, esta obrera tuvo que hacerle frente a las exigencias que puso la institución para su entrada a la actividad minera. Pero no hubo barrera para contenerla. El secreto fue prepararse y emprender…

“Me prepararé rigurosamente. Saque licencia de conducción y aprendí a manejar un Tractor MTZ-80 . No me detuvo nada porque cuando algo me gusta, lo necesito y puede ser la realización de un sueño, lucho para vencer y aquí estoy”.

El trabajo en la mina no es para nada aburrido y no hay ninguna de las tareas que le toquen a una retroexcavadora que Yusleydis no haga.

“Es un trabajo muy bonito y cómodo, solo hay que desempeñarlo con mucha seguridad por los riesgos que implica pero como mujer soy también capaz de realizar las operaciones: depósito del mineral, trabajo en el campo cargando los camiones, todo lo que nos pidan”.

A esta mujer minera también le roba el sueño su familia, a quien le dedica todo el empeño que pone en trabajar con seguridad.

“Tengo un niño de cuatro años que me espera en casa. Al trabajar con seguridad es también pensar en nuestros hijos y en la familia, la seguridad es lo principal”.

Y claro que su labor es y debe ser inspiración para otras mujeres que busquen y encuentren en el trabajo minero, sustento y realización.

“A ellas que no se desanimen ni tengan miedo. Es un trabajo normal como otros. Nosotras sí podemos hacerlo”.

Escrito por Yulieska Hernández García