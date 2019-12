Trump afirma que “no hizo nada” respecto a juicio político

El Congreso de Estados Undos inició este miércoles la histórica sesión en la que votará si le inicia juicio político al presidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles que no hizo “nada malo”, al tiempo que inició la votación en la Cámara de Representantes que podría activar un juicio político en su contra en el Senado.

“Pueden creer que seré acusado hoy por la Izquierda Radical y los demócratas que no hacen nada, ¡Y NO HICE NADA MALO! Es una cosa terrible”, indicó Trump en Twitter y añadio: “Esto no debería nunca pasarle a otro presidente. Recen”.

Trump, acusado de abuso de autoridad y obstrucción de una investigación en el Congreso, se perfila para ser enviado a juicio político por la cámara baja, dominada por demócratas, según un conteo realizado por la agencia de notcias The Associated Press.

Trump se convertiría así en el tercer mandatario estadounidense en ser sometido a un juicio político, un control extraordinario del poder presidencial en caso de “crímenes y delitos menores”. Ningún mandatario ha sido destituido según los términos de la norma constitucional.

La votación llevaría a un juicio el próximo mes en el Senado, en el cual los legisladores actuarían como fiscales. La cámara alta está controlada por los republicanos, que han mostrado poco interés en destituir a Trump.

El debate será dirigido por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerrold Nadler (DN.Y.) y el representante Douglas A. Collins (Georgia), el principal republicano en el panel.

La cámara ejercerá “uno de los poderes más solemnes garantizados por la Constitución”, confirmó la víspera la líder demócrata mediante una carta, Nancy Pelosi.

La semana pasada, el Comité Judicial aprobó los cargos de “abuso de poder” y “obstrucción”, porque presuntamente Trump presionó a Ucrania para investigar a Joe Biden y su hijo Joe.

