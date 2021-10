OFENSIVA CONTRA EL DENGUE EN MOA

Por Leonor Legrá Lobaina

Gisela Mendoza Sierra, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular sostuvo un encuentro con los Presidentes de los Consejos Populares , donde fue analizado, entre otros temas, el incremento de las manzanas en trasmisión del Aedes Aegypti en el municipio Moa.

Para revertir esa situación se hizo un llamado a intensificar los recorridos de conjunto con los grupos comunitarios por las viviendas y sus alrededores, así como gestionar con la UEB Industrias Locales para la producción de tapas para tanques que almacenan agua potable.

La Asamblea Municipal del Poder Popular hace un llamado a la población a cooperar en las labores de higienización que se están realizando en los Consejos Populares con el apoyo de los organismos del territorio.

Otro tema abordado fue las visitas de intervención comunitaria que realiza la máxima dirección del Partido y el Gobierno en Moa a los barrios de atención diferenciada y las acciones que quedaron pendientes para darles seguimiento hasta su solución.

También la autoridad gubernamental hizo un llamado a no bajar la guardia ante la Covid 19, para no permitir un rebrote de la enfermedad, por lo que la población no debe confiarse ante esta disminución de casos durante los últimos días y continuar exigiendo las medidas higiénicas establecidas para poder seguir ganándole la batalla a la Covid 19.