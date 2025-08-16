Analizan planteamientos de la población durante la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Moa

En la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de Moa, Leanne González, Intendente en funciones, presentó el Informe del Consejo de la Administración Municipal sobre el tratamiento dado a los planteamientos por despacho del Primer Proceso de Rendición de Cuentas, los incluidos en el Plan de la Economía y del recorrido de los diputados, según norma el acuerdo 23-X del Consejo de Ministro.

A partir de la última información brindada a la AMPP en el mes de abril, se derivaron 3 señalamientos realizados por la Comisión Permanente de Trabajo de Órganos Locales y la propia AMPP, por lo que se rediseñó la estrategia implementada por el órgano con el objetivo de transformar los señalamientos y fortalecer el tratamiento a los planteamientos, acciones que fueron incorporados al sistema de trabajo, logrado un mejor resultado.

Del Proceso de Rendición de Cuentas se captaron 246 planteamientos de ellos 236 municipales y 10 de Carácter Provincial solucionados 177 para un 72% de solución, Explicada la Causa de No Solución 27, pendientes de solución 39 y pendientes de tratamiento 3 de carácter provincial de Hidroenergía, relacionados con la situación energética en el territorio.

Laine Domínguez Guilarte, Secretaria de la Comisión de Órganos Locales, al dictaminar el informe señaló como dificultades, el deficiente tratamiento dado a los planteamientos según establece el acuerdo 23-X del Consejo de Estado en las entidades de Vivienda, Acueducto, Comunales y Transporte. Falta trabajo al llevarle al delegado la respuesta con la solución de planteamientos que se encuentran con el estatus de pendientes de solución de las entidades Vivienda, Comunales, Acueducto, Comercio y Transporte e insuficiente acompañamiento de los directivos de entidades al lugar desde donde se origina el planteamiento.

En este punto intervinieron el Director General de la Empresa Provincial de Acueducto George Ávila Mustelier y el Director Municipal de Comunales Henrry Michel Palma por la enorme cantidad de planteamientos que generan este organismos en Moa.

El Presidente del Gobierno Alexei Martínez Mora valoró de excelente el debate y convocó a delegados y Presidentes de Consejos Populares al seguimiento constante a las respuestas de los planteamientos que realiza nuestro pueblo, a partir de la exigencia a los organismos responsables, de manera que se logren disminuir las preocupaciones pendientes y alcanzar mayor satisfacción en los electores.

Llamó a que cada vez que se revise el tema de planteamientos, tanto en el Consejo de Administración, como en los Consejos Populares, se haga desde la perspectiva de depurar aquellos que no tendrán solución por razones objetivas y centrarnos en aquellos que depende de los organismos locales y principalmente capacitar a directivos y delegados en la correcta implementación del Acuerdo 23-X del Consejo de Ministros.