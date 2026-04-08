Apadrina la Empresa Exportadora e Importadora del Níquel a la Escuela Especial Renato Olivier Galván, de Moa.

La creación de materiales didácticos que transforman los conceptos ecológicos en experiencia y huertos sensoriales adaptados, constituyen resultados del apoyo que brinda la Empresa Importadora y Exportadora del Níquel, CEXNI, Jesús Suárez Gayol a la Escuela Especial Renato Olivier Galván, de Moa.

Así dio a conocer Aliennis González Domínguez, directora de la institución educativa, quien precisó que la labor conjunta inició con la finalidad de incorporar a los niños con necesidades educativas especiales a las actividades medioambientalistas del territorio.

González Domínguez acotó además, que el CEXNI apadrina todo lo referido a la educación ambiental dentro del centro estudiantil, en este sentido se crearon huertos escolares, áreas terapéuticas, el comedor y la sala de vídeo.

La habilitación del área de Educación Física, y el embellecimiento del colectivo, así como los exteriores del centro escolar, son otras de las acciones realizadas por la entidad perteneciente al grupo empresarial del níquel.

Aliennis González Domínguez afirmó, que es una relación entre agente y agencia de gran impacto por ser Moa una región productora de níquel donde los escolares están listos para ser gestores de una educación ambiental efectiva a nivel internacional.