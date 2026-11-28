Como parte de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, ya se encuentra prestando servicio en la unidad «Brisas de Moa», ubicada en un apartamento del Consejo Popular Atlántico-Cota Azul-Miraflores, la Mipyme NayeliRNelson SURL.

Acogida a la modalidad de arrendamiento de local, esta forma de Gestión No Estatal, dirigida por la joven emprendedora Nayeli Rodríguez Nelson, de solo 21 años, asumió como encargo social el Sistema de Atención a la Familia, SAF.

En esa unidad reciben alimentación 18 asistenciados, con un servicio de calidad y confort, logrado a partir de la remodelación del espacio y la adquisición de insumos, manteniendo precios subsidiados.

La Mipyme NayeliRNelson SURL ofrece además, servicio de bodega para la venta de productos alimenticios y otros rubros, así como un bar, disponible desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, para la recreación y esparcimiento de los vecinos de la comunidad.

La dirección de Comercio y Gastronomía en Moa trabaja en convenios similares, tanto con el sector privado como con los Proyectos de Desarrollo Local, con el objetivo de vincularlos a los diferentes SAF del municipio y mejorar la calidad de esos servicios.