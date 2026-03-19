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Beneficia entrega de   estaciones de energía a trabajadores del Grupo Empresarial del Níquel.

12 de marzo de 2026
Administrador

Varios colectivos laborales pertenecientes al Grupo Empresarial del Níquel en Moa   se benefician  con la entrega de   estaciones de energía como parte del fortalecimiento a la atención al hombre.

Los nuevos equipos eléctricos favorecen la calidad  de vida de los trabajadores y sus familiares  en los actuales momentos   de contingencia energética.

Según publica en su página de Facebook  la Comunicadora de Cuba níquel, para el presente año constituye  una prioridad en  el sistema empresarial la implementación del programa de energía renovable  que  permite alcanzar  la autonomía energética.

Actualmente, se trabaja     en la búsqueda de soluciones para llegar con la entrega de esas estaciones de energía al total de todos los trabajadores.

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