Beneficia entrega de   estaciones de energía a trabajadores del Grupo Empresarial del Níquel.

Varios colectivos laborales pertenecientes al Grupo Empresarial del Níquel en Moa se benefician con la entrega de estaciones de energía como parte del fortalecimiento a la atención al hombre.

Los nuevos equipos eléctricos favorecen la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares en los actuales momentos de contingencia energética.

Según publica en su página de Facebook la Comunicadora de Cuba níquel, para el presente año constituye una prioridad en el sistema empresarial la implementación del programa de energía renovable que permite alcanzar la autonomía energética.

Actualmente, se trabaja en la búsqueda de soluciones para llegar con la entrega de esas estaciones de energía al total de todos los trabajadores.