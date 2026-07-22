Camilo: Un apasionado de la Radio.

A propósito del aniversario 47 de fundada la Emisora La Voz del Niquel, la periodista María Antonia Cabrera entrevistó a su Director Camilo Velazco Petittón, quien amablemente accedió a responder algunas preguntas.

PDTA: ¿Cuáles son los principales resultados de La Portadora del Mensaje, durante los 20 años que usted lleva dirigiendo esta emisora comunitaria?

CPV: «Son varios los resultados durante esa etapa y no me refiero solo a los premios obtenidos en los diferentes certámenes de la Radio y en el Periodismo.

Puedo relacionarte por ejemplo, mantener durante todo este tiempo 18 horas de transmisión con una programación variada.

Tenemos una transmisión compleja porque hay programas de corte informativo, dramatizado, recreativo, educativo, y cultural entre otros. Quiere , que a pesar de ser una emisora municipal comunitaria tiene una programación compleja.

Otro de los logros es mantener un alto nivel de audiencia. La Voz del Níquel es la preferida por los oyentes, según las encuestas, porque los mantiene al tanto de lo que acontece en Moa y cuenta con una programacion variada y amena que le es útil.

Puedo mencionar también la formación del personal porque en todos estos años hemos podido formar realizadores en diferentes especialidades, como Locutores, en la Asesoría, Realizadores de Sonidos incluso hasta Periodistas y enfatizo, que tenemos un staff de locutores de excelentes voces mujeres y hombres, gracias a la escuela de Capacitación con que contamos que ha preparado a ese personal.

PDTA: ¿Cómo valora el desempeño del colectivo realizador de La Voz del NÍquel?

CPV: «La radio existe porque existen los realizadores, todo lo que aquí se hace no lo logra Camilo, lo logran ustedes aunque también soy realizdor, pero son ustedes en esencia los que tributan y se mantienen trabajando en etapas difíciles donde está presente el sacrificio de todos.

Te relaciono por ejemplo, que el tema energético ha incidido mucho y cuando la radio no sale por razones técnicas, por déficit energético los trabajadores se ponen mal, caen en estado de depresión y no lo digo por la remuneración que es importante también, sino por el sentido de pertenencia que tienen a esta planta radial.

PDTA: ¿Qué alternativas se implementan para lograr la salida al aire de la emisora La Voz del Niquel ante las dificultades existentes?.

CPV: «Hemos buscado soluciones para ello y trasladamos el transmisor que estaba en el cerro Miraflores para el Telecentro Moa TV, para garantizar la transmisión todo el tiempo.

También se nos asignó un equipo de paneles solares que nos garantiza la corriente para el área técnica y ahora, muy recientemente se nos incluyó en el circuito priorizado del Hospital y eso nos permite que tengamos fluido eléctrico siempre, a no ser que haya un back group, que imposibilita su salida, pero el colectivo trabaja en condiciones complejas y lo más importante es que necesitamos que el pueblo esté informado y cuando no hay transmisión nos ponemos mal porque para eso estamos nosotros”.

PDTA: Cómo logra el desempeño de trabajar como Locutor y Periodista en La Voz del Níquel?

CPV: “Yo llevo 42 años en la radio. Soy Locutor, pero lo primero que hice en mi vida fue Periodismo.

Cuando trabajaba en la empresa Comandante Ernesto Che Guevara escribí y dirigí el periódico «El Guerrillero”, además, tengo el Periodismo en la sangre, porque mi papá era periodista y lo admiraba e imitaba como lo hace cualquier hijo.

Comencé como Locutor en la radio, pero cuando trabajaba en el programa informativo Antena Matinal hacía comentarios, crónicas, entrevistas y otros géneros. La entrevista es uno de los géneros del Periodismo, lo cierto es que nunca dejé de hacerlo.

Ahora tributo más por el déficit de Periodistas en el departamento Informativo y hago más Periodismo que Locución.

Además de La Voz del Niquel tenemos una página webb, un perfil oficial en facebook y tributo para ellas, como lo hacen ustedes. Es como si fueran tres emisoras”.

CPV: ¿Qué significado tiene la radio en su vida?

“Realmente siento una pasión muy grande por la radio y me satisface mucho, llevo más de la mitad de mi vida dedicada a la Radio, eso quiere decir que no es casualidad”.

También te digo que existe una pasión colectiva por la radio y tampoco es casualidad, yo siento pasión por ella, pero también por todos los trabajadores y no solo los radialistas, hablo de las trabajadoras de Economía, de la Administración, …..de todos.

Por eso digo, que la calidad de un programa de radio es la sumatoria de la calidad con que trabaja cada uno de los que intervienen en ese programa que permite que se haga mejor”.

PDTA: ¿Qué acontecerá este 24 de Julio en la emisora La Voz del Niquel?

CPV: “Este 24 de Julio se realizará el Acto a las 10 y 10 de la mañana frente a la emisora que es una tradición y continuaremos trabajando porque ya estamos a tres años para llegar al medio siglo y espero estar aquí todavía para tener la satisfacción de celebrarlo y estar en la tarea que se me asigne.

En lo personal, como la mayoría de los trabajadores que llegan a la edad de jubilación y no quieren jubilarse, yo estaré aquí porque siento un gran amor por la radio”.

Agradezco las palabras de Camilo Velazco Petitton, Director de la Emisora La Voz del Niquel por acceder gentilmente a responder las preguntas.