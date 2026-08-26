Capturadas más de 30 toneladas de cojinúa en Moa durante la actual Corrida.

La corrida de la Cojinúa es uno de los picos de captura de peces de plataforma más esperado cada año por los pescadores y la población moense, por lo que se sigue el conocimiento de los ciclos de migración y reproducción de la especie, en este caso la Cojinúa Azul, y el conocimiento ancestral de los hombres y mujeres de mar.

A partir de ellos, entre junio y septiembre, se preparan las condiciones de las embarcaciones, las artes de pesca, y las áreas aprobadas para la captura, y todo se dispone, con la luna menguante, para capturar los mayores volúmenes posibles de ese nutritivo alimento.

No fue distinto este 2026. Desde el mes de junio la Zona de Pesca Moa abrió seis puntos de los conocidos tranques, entre Punta Guarico al este, y Yagüaneque por el oeste, para organizar la pesca.

Según explicó Jorge Rignack, Director de la Zona de Pesca Moa, en los tres momentos ya transcurridos de la Corrida, se han capturado de forma acumulada 30 coma nueve toneladas, entre las embarcaciones estatales, con 13 coma seis toneladas, y las de los pescadores comerciales no estatales, con 17 mil 300 kilos.

Del volumen de pescado capturado por la flota estatal, se vendieron a organismos 1,8 toneladas, priorizando las instituciones de la salud y el Sistema de Atención a la Familia, y el resto se comercializó en las bodegas y otros puntos de las comunidades, tanto en efectivo como mediante la plataforma EnZona, aunque esa herramienta no resultó todo lo que se esperaba, por las dificultades con la conexión digital.

La captura del sector no estatal, se vendió igualmente en muchas de las bodegas del municipio, usando sobre todo como mecanismo de pago el efectivo. De estos además, se entregaron en donación más de 200 kilogramos a instituciones como el Hospital Guillermo Luis Fernández Hernández Baquero, la Casa de Abuelos, y el Hogar Materno.

Los volúmenes de captura de Cojinúa más significativos en este 2026 se obtuvieron en el actual mes de agosto, lo cual ha sido notable y valorado por la mayoría de la población. Ello se ha conseguido, de acuerdo con los análisis de los directivos de la pesca, la Administración Local, y otras estructuras de dirección, a pesar de las carencias de combustible para la distribución, y de energía para la congelación y la conservación del producto, por la consagración de pescadores, estatales y no estatales, administrativos de la Zona de Pesca, en unión con entidades como Comercio, Salud, y otros.

De las más de 30 toneladas de pescado de las que ha dispuesto el municipio, unos 200 kilogramos resultaron mermas, por perder su calidad para el consumo humano, luego de exponerse por varias horas a la falta de refrigeración. Informa la dirección de la Zona de Pesca, nunca fueron tres toneladas las perdidas, como se ha difundido sin elementos de prueba en publicaciones de las redes sociales, pues han empleado parte de videos y fotografías de pescado en buen estado, y no deteriorados como afirman. Para asegurar que se pudiera realizar una corrida de la Cojinúa con éxito, el gobierno local y provincial garantizó más de mil litros de combustible para las embarcaciones, tanto las dos estatales como las cuatro no estatales contratadas. Ello supuso una prioridad importante en la planificación del recurso disponible, dentro de las muchas demandas que existen en la economía moense y holguinera.