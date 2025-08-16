Celebra emisora local La Voz del Níquel 46 años de fundada

Hoy, como cada 24 de julio desde 1979, los moenses tienen una razón más para celebrar: su emisora insignia, La Voz del Níquel, cumple 46 años al aire, consolidada no solo como un medio de comunicación, sino como un símbolo de identidad para esta comunidad minera.

Desde sus primeras transmisiones, la emisora asumió un compromiso claro: informar, orientar, educar y entretener y lo ha cumplido con creces. Su programación, durante 18 horas diarias, ha acompañado generaciones enteras, desde aquellos que sintonizaban en radios de onda corta hasta los que hoy la escuchan en plataformas digitales.

En este aniversario, el recuerdo emocionado va para los pioneros que dieron vida a la emisora. Algunos ya no están físicamente, otros disfrutan de su jubilación o residen lejos de Moa, pero su huella perdura en cada nota, cada entrevista, cada canción que marcó época. «Sin su dedicación, no seríamos lo que hoy somos».

Especial abrazo a los que se formaron aquí y hoy mantiene haciendo programas de radio cada día, y es que La Voz del Níquel es también un tributo al esfuerzo colectivo: desde los técnicos que aseguran la señal hasta los jóvenes que hoy innovan con nuevos formatos, todos han aportado su grano de arena.

Pero el verdadero protagonista de esta historia es el oyente, ese que despierta con el informativo matutino, que sigue al dedillo los partidos de béisbol transmitidos en vivo, que canta junto a los temas que se ponen bocina, que llama y habla por la emisora que también es suya, o que encuentra consuelo en los mensajes de servicio comunitario.

Para ellos, no es solo una emisora; es la compañera de la cocina, del taller, del camino al trabajo, del camión o la retroexcavadora en la zona minera, de la planta de níquel o del mar mientras navegan los pescadores.

Con una parrilla renovada; pero sin perder su esencia, La Portadora del Mensaje –como también se le conoce– enfrenta los retos de la era digital sin olvidar su raíz local. Hoy, mientras soplan las 46 velas, el equipo hace un llamado a seguir manteniendo la sintonía, porque siempre estaremos, para usted».

¡Feliz aniversario, La Voz del Níquel! Que el éter siga llevando tu mensaje por muchas décadas más!