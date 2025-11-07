Celebra Organización Superior de Dirección Empresarial Cuba Níquel Aniversario 41 de creada

La Organización Superior de Dirección Empresarial Cuba níquel celebró su aniversario 41 de constituida. Este es un colectivo muy profesional y consagrado, que lidera los procesos fundamentales de las fábricas producción de níquel más cobalto y las empresas de servicios.

Sus especialistas llevan adelante la aplicación de las principales políticas que la gestión empresarial exige, en un rubro que es pilar y motor de la economía cubana.

La OSDE festejó el cumpleaños, entre otras actividades, con una Gala Artística en el Teatro de la Empresa Mecánica del Níquel, donde actuaron excelentes vocalistas de la capital provincial.

Entre ellos Yamila Rodríguez, Liz Ponce y Luis Alberto Góngora, y de Moa, el declamador Alejandro Grimón, y el cantante Miguel Ángel Cuba, quienes ofrecieron una velada exquisita con repertorios cubanos e internacionales de alto vuelo.

Acompañaron a los trabajadores de la OSDE Cuba Níquel Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido en Moa, Alexei Martinez Mora, Diputado al Parlamento y Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Pavel Raúl Torres Breff, Intendente del territorio, y Yovany Aldana Espinosa, Director Adjunto del Grupo Empresarial.

La celebración del Aniversario 41 de la Organización Superior de Dirección Empresarial Cuba níquel fue, sin dudas, una noche memorable, de buen gusto y alegría. La conmemoración exaltó la dedicación, profesionalidad, y calidad del colectivo en la gestión cotidiana de la industria cubana del níquel.