Celebrado en Moa acto por el Aniversario 46 de fundada la Emisora La Voz del Níquel

Con la presencia de Yadelín de la Cruz Fernández, miembro del Buró Municipal del Partido, Marisol Peña Garcell, Vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Yonnis López Barrera, funcionario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, además de otras autoridades de las organizaciones políticas y de masas en Moa, fue celebrado el acto por el Aniversario 46 de fundada la Emisora La Voz del Níquel.

La ocasión fue oportuna para que el Director de la Emisora, Camilo Velazco Petittón y otras autoridades hicieran entregas de reconocimientos a Annialis Cueto Hinojosa, Especialista de Recursos Humanos y al locutor Gilberto Loforte Matos por su permanencia durante 15 años de labor en la planta radial y a Luis Manuel Legrá Rodríguez por cumplir 45 años.

En ese contexto, la trabajadora Cristina Bello Ramirez recibió la Medalla Raúl Gómez García, por laborar 20 años ininterrumpidamente en el sector de la Cultura, distinción entregada de manos de Yoandris Hernández Cordero, secretario general de la CTC en la localidad, y la Viceintendente para Atender los Servicios Soraida Muñoz Ecles.

El talento de artistas aficionados del territorio también llegó para homenajear al colectivo de la «Portadora del Mensaje» en el Aniversario 46 de su fundación. Esta vez por intermedio de Flavia Isabela Fuentes Legrá y Anika Tejeda Frómeta, mientras que el trabajador de la radio moense Rigoberto Quevedo Quevedo dedicó una poesía de amor y esperanza, a propósito de la celebración.

Durante la celebración, Camilo Velazco Petittón transmitió al colectivo radial un mensaje de felicitación por los 46 años de nuestra Emisora, de parte de Yiganis Cruz Martínez, primera Secretaria del Partido en Moa, quien asiste al acto provincial por el 26 de Julio.

Al término del acto, la miembro del Buró Municipal del Partido, Yadelin de la Cruz Fernández felicitó al colectivo y destacó el protagonismo de cada uno de los hombres y mujeres que laboran en esta planta radial, medio que llega con mayor facilidad y rapidez a la población, algo que no se logra de la noche a la mañana, sino que ese resultado demanda de veracidad, honestidad y trabajo periódico.