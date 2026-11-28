El Aniversario 87 del asesinato de los estudiantes de Medicina en Praga, fue recordado este 17 de noviembre en la Filial de Ciencias Médicas Tamara Bunke, de Moa.

El hecho histórico que sirvió de simiente para la declaración de la fecha como Día internacional del Estudiante, encontró eco a través de la oratoria y las diferentes manifestaciones artísticas.

En ese escenario los jóvenes universitarios alzaron su voz para denunciar el crimen ocurrido en mil 939 y reflejar cómo su ejemplo cruzó fronteras y hoy se celebra en más de cien países.

A través de la danza, la música y la oratoria, los futuros técnicos y profesionales de la salud expresaron el sentir de quienes reafirman su compromiso y escriben su propia epopeya en la Cuba actual.

La felicitación a todos los estudiantes por la conmemoración llegó de parte del claustro del centro de altos estudios.