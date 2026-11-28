El Día del Bombero Cubano fue celebrado en la Unidad de Emergencia con la tradicional competencia de habilidades, donde resultaron ganadores Leonard Cuba y Álvaro Rubén Rubio Leyva.

La ocasión fue propicia para reconocer a dos emergencistas con más de 15 años de labor. Son ellos, Walter Ramírez Romero y Jorge Luis García de la Cruz.

En saludo a la fecha, en Moa se han realizado actividades de limpieza y embellecimiento en las unidades, revisión y mantenimiento de la técnica disponible y reconocimientos a bomberos y rescatistas destacados durante todo el año en acciones contra incendios y de rescate y salvamento en el municipio y fuera del territorio.

Similares acciones se desarrollaron en las Unidades de Emergencias de las Empresas Puerto Moa, Comandante Raúl Díaz Argüelles y Ernesto Ché Guevara, respectivamente.

Moa cuenta con más de 85 profesionales de Bomberos y rescatistas, en cuatro unidades que prestan servicios a la población, dentro y fuera de la industria del níquel.

En ese sector se preparan y funcionan cotidianamente efectivos en las fábricas Comandantes Pedro Sotto Alba y Ernesto Che Guevara y la Empresa Puerto Moa.

El Comando 30 del Ministerio del Interior por su parte rige la política de la actividad, así como la preparación y actualización de las capacidades de los combatientes en todos los grupos.

El Día del Bombero cubano se celebra en nuestro país desde el año mil 832, una jornada dedicada a homenajear a estos valerosos hombres, que dedican sus días a salvar vidas en circunstancias complejas de siniestros.