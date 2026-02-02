Celebró la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel en Moa, Día Mundial de la Educación Ambiental Comunitaria.

Un encuentro intergeneracional con personas que desarrollan buenas prácticas en la esfera medioambiental, fue desarrollado en Moa a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Educación Ambiental Comunitaria.

El evento realizado en la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel CEXNI, Comandante Jesús Suárez Gayol, evidenció el trabajo desplegado por la entidad, a favor de una cultura ambientalista.

En ese contexto, se desarrolló un conversatorio previo con los asistentes, entre los que se encontraban los Doctores en Ciencias Rafael Guardado Lacaba y Yosvanis Cervantes, profesores de la Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez, además del Máster en Ciencias Meláneo Máden Betancourt e Idania Romero, Especialista del CITMA, en el municipio minero metalúrgico.

También participaron en el encuentro, alumnos de la escuela especial Renato Olivier Galbán de Moa y la directora Alennis González, quienes entregaron un cuadro representativo a la empresa Exportadora y Abastecedora del Níquel CEXNI, por su contribución ambientalista a la institución educativa.

Una disertación acerca de lo que significa el cuidado medioambiental fue hecha por el pionero Carlos Alain Zellero, además de profesionales que participaron en el encuentro.

Por su parte Norkis Ochoa Aguilera, Jefa del Departamento de Políticas Ambientales a nivel provincial refirió, «que era necesario contar con personas que lideren el trabajo medio ambiental, como lo hace el Máster en Ciencias Meláneo Máden Betancourt, en el municipio de Moa».

Durante el encuentro, se mostró una exposición de trabajos gráficos realizados por educandos de la escuela especial Renato Olivier Galbán, que fue montada en el bosque de la entidad empresarial.

La Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel Comandante Jesús Suárez Gayol, fue escogida para la conmemoración, porque cuenta con las condiciones que respaldan una cultura ambientalista, además de optar por el Premio Provincial de Medio Ambiente.