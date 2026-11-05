Celebró  Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez 50 años de instituida.

Con la expresión del compromiso de las nuevas generaciones con la historia y el futuro de la Universidad, en voz de cuatro profesores y estudiantes de la casa moense de altos estudios, incluida una alumna de 12 grado del Colegio Universitario, dio inicio el acto por los 50 años de la institución.

El encuentro fue ante todo una cita con el reconocimiento y homenaje merecido a tantas personas que han contribuido al crecimiento y prestigio de la Universidad de Moa. Recibieron en la ocasión el Sello 50 Aniversario los fundadores, actuales Doctores en ciencias Mayda Ulloa Carcassés, Arturo Luis Rojas Purón, Alain Carballo Peña, Alina Rodríguez Infante, José Nicolás Muñoz Gómez, Rafael Guardado Lacaba, Gerardo Orozco Melgar, la Máster en Ciencias Sociales Josefa Mestre Lamorú, y Elena Borges Zaldívar.

Por sus aportes a la institución en el ámbito académico, científico, político, económico, cultural y social, recibieron también el sello 50 Aniversario de la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular Alexey Martínez Mora, el Doctor en Ciencias y Director de Minería del MINEM, Juan Ruiz Quintana, los docentes Doctores en Ciencias Maday Cartaya Pire, Gabriel Hernández Ramírez, los Máster en Ciencias Sociales Frank Tejas Paz, Hernando Hernández Pérez, el Director de Capital Humano del Grupo Cuba níquel Misael Campistru Alcántara, y el Coordinador del Programa ECOARTE, Máster en Ciencias Sociales Melaneo Maden Betancourt.

Especialmente recibió el Sello 50 Aniversario de la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, por la dedicación durante nueve años como rector, el Doctor en Ciencias Ángel Oscar Columbié Navarro. Igualmente significativa fue la entrega del Hacha de Holguín, principal distinción que otorga el gobierno provincial, al centro moense de educación superior.

El reconocimiento lo entregó Manuel Hernández Aguilera, Diputado y Gobernador holguinero, y lo recibió a nombre de su colectivo, el rector de la Universidad de Moa, Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Meriño. Por el medio siglo de aportes al desarrollo del territorio y de la industria del níquel, la Universidad recibió también reconocimientos de las máximas estructuras de dirección política y gobierno del municipio, de la Delegación Provincial del CITMA, de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, del Grupo Empresarial Cuba níquel, y de la Empresa Raíces SURL.

Sobre la trascendencia de la Universidad de Moa, del sentido de pertenencia de su claustro, estudiantes y demás trabajadores, y el compromiso con el hoy y el mañana, fueron las palabras del Rector de la Universidad Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Meriño.

Celebró la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez cinco décadas de existencia y aportes al desarrollo científico, económico y social de Moa y Cuba.