Colectivo de la UEB Lixiviación y Lavado de Che Guevara instala modernas bombas, en saludo al aniversario 89 del natalicio de Fidel

Con mucha agilidad los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Lixiviación y Lavado de la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara asumen nuevamente un proyecto inversionista: la instalación de bombas modernas y más potentes, es el nuevo reto de la planta.

La inversión forma parte del proyecto Capitalización que desarrolla la empresa para recuperar capacidad productiva y eficiencia general, y en particular en esa etapa del proceso metalúrgico.

Las bombas nuevas son aproximadamente 30, y beneficiarán distintos sectores de la Lixiviación y el Lavado del licor en la planta, incrementando la potencia del movimiento del flujo, con ahorro de portadores.

La instalación de los dispositivos comenzó esta semana, en el área de Contacto, donde se recibe el mineral reducido de los hornos.

Para su colocación hubo que aplicar soluciones técnicas a las dificultades encontradas en el emplazamiento, sobre todo la existencia de manantiales, que exigieron la fundición de nuevas bases de sujeción, utilizando estructuras metálicas, y otras ideas.

Obreros de mantenimiento, de la Brigada de Limpieza, de izaje, civiles, y de operación, además de la Dirección de la Planta, han estado totalmente vinculados al montaje de las bombas.

Desde el lunes cinco de agosto, y en saludo al aniversario 89 del natalicio del Comandante en Jefe, se prevé la ejecución de tres bombas, montadas y acopladas al proceso, para comenzar a tributar a la eficiencia de la planta.