Comenzó en Moa el Evento «Soluciones Cuba», impulsado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

La Cremería Amistad, del centro de la ciudad, perteneciente al Consejo Popular Moa Centro es sede del Evento «Soluciones Cuba», impulsado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

A la cita acudieron Yiganis Cruz Martínez, primera Secretaria del Partido y Alexei Martínez Mora, presidente de la Asamblea Municipal del Popular en Moa, así como representantes de las organizaciones políticas y de masas de la localidad.

El espacio muestra, como la creatividad y las innovaciones suman esfuerzos y voluntad de los participantes en aportar por Cuba, y en resolver situaciones puntuales del sector niquelífero.

También es una oportunidad para la búsqueda de soluciones a problemas que imponen la Ciencia y la Tecnología en diversificar la alimentación, propuestas de útiles necesarios en los hogares, en la atención a la salud pública y de la educación, entre otros.

Según el reporte de la periodista Yakelín Leyva Silva, las muestras que se exponen son opciones que brindan Innovadores y racionalizadores de diferentes entidades, que como dijera Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido en Moa, deben pasar de los papeles a la acción, con resultados visibles para el pueblo, que tanto demanda de estas producciones de artículos y de ofertas gastronómicas, en lugares claves, por el Moa mejor que soñamos y merecemos.

La exposición Soluciones Cuba se convierte en escenario vivo de soluciones prácticas, concebidas para optimizar el empleo de recursos y la manera de hacer desde las comunidades y colectivos laborales.

Este evento forma parte de las actividades por el aniversario 50 de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, y el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, eterno impulsor de la inventiva como arma de la Revolución.

Innovar, crear, reciclar, reutilizar, son palabras de orden en el Evento Soluciones Cuba.