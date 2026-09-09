Comprometida Universidad de Moa  en la formación de profesionales para Cuba y el mundo en el nuevo curso académico.

La Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez abrió sus puertas este Primero de septiembre, al curso académico do mil 026-dos mil 027. Cientos de estudiantes comenzaron o continúan su formación, en distintas modalidades, a pesar de las limitaciones y dificultades económicas del país.

La apertura de nuevas carreras, tanto de perfil pedagógico como técnico, y la consolidación de cursos de ciclos cortos, constituyen logros con los que la Universidad de Moa recibe el período lectivo 2026 – 2027, en el cual la institución llega a sus CINCUENTA años aportando en la formación de profesionales para Cuba y el mundo.

Las dificultades económicas que embargan la isla actualmente, no impidieron buscar alternativas para comenzar la etapa docente, tanto para estudiantes a tiempo completo, como los de cursos para trabajadores, y de educación a distancia, y ello en estrecho vínculo con el entramado de instituciones universitarias de todo el país.

En el acto de inicio de curso la presidenta de la FEU conminó al estudiantado a sumarse a todas las actividades y desafíos que implica la vida en la Universidad, incluida la ciencia, la investigación, y los proyectos técnicos productivos que aportan al desarrollo local en los contextos en qué se inserta la casa de altos estudios.

El Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Merino, Rector de la Universidad moense, dio la bienvenida al nuevo curso compartiendo con el colectivo tanto docente como estudiantil, los retos y compromisos que asume la institución en el año de su medio siglo de existencia.

El directivo enfatizó que las dificultades de este período histórico no pueden impedir que se impulsen metas desde la elección de creer que se puede avanzar y construir soluciones, con creatividad, inteligencia, determinación y fe en la victoria, como enseñó el Comandante en Jefe.

Señaló que el curso representa un paso importante en el crecimiento institucional, al abrir nuevas carreras como la Licenciatura en Idioma, Ingenierías Automática e Industrial, Licenciatura en Cultura Física en el curso diurno, y el ciclo corto en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética, además de organizar la apertura del Colegio Universitario para 40 estudiantes de las futuras carreras que deben abrir en la Universidad de Moa.

Insistió que uno de los principales compromisos en la formación integral de los estudiantes universitarios en la casa moense de altos estudios, para que sean profesionales no solo competentes, sino comprometidos con su pueblo y su revolución, que sean «personas cultas, responsables, creativas, solidarias y comprometidas con esta sociedad de la Cuba de hoy.

Destacó así mismo el rector de la Universidad de Moa, DrC Valdés Meriño, que la institución contará en este nuevo período con instalaciones que tributan a la calidad de la vida universitaria, como una Academia de Ajedrez, un nuevo laboratorio de Informática, y la biblioteca recién restaurada, que son espacios concebidos no solo para enseñar, sino para investigar, crear, y compartir y desarrollar el talento de nuestros jóvenes.

Acompañaron al personal de la Universidad en su acto de inicio del curso las máximas autoridades del Partido, el gobierno, y las organizaciones políticas y de masas en el municipio.