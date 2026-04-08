Con la presencia de las máximas direcciones  del INDER   y   del sector de la educación en Moa, se desarrolló en el Polideportivo del centro de la ciudad el evento municipal de composición gimnástica.

Participaron en el encuentro NO competitivo ocho centros escolares: son ellos los seminternados Amistad Cuba Holanda, Juan George Sotto, Máximo Gómez y Revolución Socialista de Octubre. También se presentaron las escuelas Frank País García, Ángel Romero Vidó, José Antonio Echeverría y Viet Nam Heroico.

En el evento municipal de composición gimnástica fueron reconocidos todos los centros educacionales por la máxima dirección del INDER y la educación en Moa, según información de la Especialista de Cuadros del sector de la Educación Milagro Valdés Silva.

Igualmente, se reconocieron a los profesores de Educación Física de cada una de las instituciones participantes en el evento, así como técnicos, metodólogos, funcionarios del INDER y Educación por el desarrollo de esa actividad que dio vida al centro de la ciudad demostrando que en Moa podemos.

Los lauros mayores fueron para los escolares, protagonistas de esta actividad, que estuvo dedicada al homenaje del Centenario del nacimiento del comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Cuatro de Abril, aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí y 64 de la Unión de Unión de Jóvenes Comunistas.

A ritmo de bailoterapia culminó el evento municipal de composición gimnástica, alegría que contagió a educadores y familiares, incluidos el público participante, y miembros de la comunidad.