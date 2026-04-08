Contribuyen nuevos actores económicos a  la remodelación de la escuela primaria Frank País García, de Moa.

Un trabajo loable realiza la mediana empresa NeldAkexis Construcciones SURL en el proceso de reparación y remodelación de la institución educativa Frank País García, de Moa.

La construcción de parte del techo de la escuela primaria, afectado por el impacto del potente huracán Melissa tras su paso por la región minera, forma parte de las acciones que efectúa la Mipyme local, en la escuela primaria del municipio minero metalúrgico.

En el proceso de remozamiento se relacionan otras tareas al inmueble, entre las que se destacan la pintura del local y el chapeado de las áreas externas de la institución educativa.

Actualmente se trabaja estéticamente en la imagen del mártir de la escuela, con el diseño de un cuadro pictórico más acabado del revolucionario y maestro cubano Frank País García.

El arreglo de la cerca perimetral es otra de las acciones que confluye entre las tareas que se realizan al centro como medida preventiva en el cuidado y resguardo de los educandos.

Las reparaciones forman parte de una estrategia concebida por la mediana empresa al apadrinar la institución, primera escuela creada en Moa, después del triunfo de la Revolución Cubana.