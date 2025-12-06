Creado contingente movilizativo de estudiantes para apoyar tareas sociales en Moa.

El sector de la Educación en Moa, se integra a las tareas de apoyo en la construcción y en otras actividades prácticas que inciden en el mejoramiento del fondo habitacional y el saneamiento del municipio.

Así se constata a través de la creación de un contingente movilizativo en el politécnico José Antonio Boizán para colaborar con el trabajo constructivo en Moa,tras el paso del huracán Melissa por el territorio.

Las brigadas las integran educandos de los dos niveles educativos que se cursan en el centro perteneciente a la Enseñanza Técnico Profesional, ETP-

El máster en Ciencias Noel Molinal, director de la institución también señaló, que los jóvenes están acompañados de los profesores que trabajan en el centro para el proceso organizativo de las tareas que se realicen.

El contingente tiene como propósito contribuir con esa mano de obra a apoyar las acciones que se desarrollen en Moa en el periodo de recuperación, tras el perjuicio provocado por el evento natural.

Informó además, que esta etapa corresponde al período de la escuela al campo y esta se sustituye en el cambio de labor en tareas de interés que contribuyan al desarrollo de las aptitudes y habilidades de los estudiantes.

Una vez más se valida el quehacer de los jóvenes, quienes se comprometen a cumplir con las tareas sociales, en esta ocasión, ayudando en el proceso de recuperación que se lleva a cabo en Moa, territorio que tuvo estragos en el fondo habitacional e higienización del entorno.