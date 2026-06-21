Dedica  Universidad de Moa Graduación Aniversario  50  al Centenario de Fidel.

Una nueva generación de egresados universitarios cierra ciclo en la casa de altos estudios de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, que dedicó su Graduación Aniversario 50 al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el Año de su Centenario.

Presidieron el encuentro Yennis Guzmán, Miembro del Buró Municipal del Partido, Alexeis Martínez Mora, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y el Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Mariño, Rector de la Universidad Antonio Núñez Jiménez.

En la graduación del curso dos mil 025-dos mil 026, nuevos profesionales de todo el país se sumaron a a las dinámicas socio- productivas, para construir una Cuba mejor.

Más de 14 mil egresados acumula la institución en medio siglo de existencia. Este cierre de curso especialmente se logró con 41 Títulos de Oro entre todas las especialidades y modalidades de estudios que se cursan en la Universidad del territorio, incluidos los Cursos de Ciclos Cortos.

Según señaló el Rector de la casa de altos estudios, Doctor en Ciencia Yurisley Valdés Mariño, fue un mérito cumplir con el compromiso este año, de los 50 de la Universidad, graduar a los primeros especialistas de Logística y Energía Renovable y Eficiencia Energética.

En el acto se reconocieron 27 graduados con Premio al Mérito Científico. Además se entregaron Premios en las categorías Investigación, Alumno Ayudante y Docencia, Residencia Estudiantil, Deporte, Defensa, Cultura y Alumna Integral, recayendo estas tres últimas distinciones en la joven Ingeniera en Minas Manianela Pérez Reyes.

El total de estudiantes que finalizaron sus carreras, recibieron sus títulos de graduados de manos de profesores reconocidos de sus facultades. A todos los nuevos profesionales llegó el llamado de la Dirección de la Universidad, a seguir siendo ejemplo y hacer historia en cada sitio donde la Revolución les ponga a cumplir sus deberes.