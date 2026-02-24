‘El desarrollo de Talleres de Creación, dedicados al líder

histórico de la Revolución Cubana Comandante Fidel

Castro Ruz, se destaca entre las propuestas concebidas

en Moa durante la Jornada por el Día del Instructor de

Arte, en 2026.

La conmemoración que inició el 10 de febrero y se

extiende hasta el 18 del propio mes, tiene como objetivo

resaltar el legado del estadista que fue propulsor de la

creación de la Escuela de Arte, en el año mil 961.

Por tal motivo se efectuará la propuesta «Fidel en el

corazón», dedicada al invicto Comandante en Jefe Fidel

Castro Ruz y la activación de la Guerrilla: Las Huellas

del Comandante.

De acuerdo con la información ofrecida por Dailén

Urgellés, presidenta municipal del movimiento cultural

educativo, también se relaciona en el plan de trabajo, el

desarrollo de intervenciones culturales en centros

escolares, entidades laborales y en la Casa de los

Abuelos.

Enumeró entre las acciones la actividad “Cobija” :Con

mi Brigada en tu comunidad, que constituye una acción

donde convergen las diferentes manifestaciones

artísticas vinculadas con el deporte.

La presidenta de la brigada José Martí puntualizó

además, que en este 2026 ocurrirá un Encuentro

Intergeneracional para socializar las experiencias de los

instructores más antiguos con los nuevos integrantes de

la Guerrilla.

La Jornada por el Día del Instructor de Arte tiene lugar

como homenajeo a Olga Alonso, destacada instructora

de Teatro en Cuba.