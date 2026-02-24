‘El desarrollo de Talleres de Creación, dedicados al líder
histórico de la Revolución Cubana Comandante Fidel
Castro Ruz, se destaca entre las propuestas concebidas
en Moa durante la Jornada por el Día del Instructor de
Arte, en 2026.
La conmemoración que inició el 10 de febrero y se
extiende hasta el 18 del propio mes, tiene como objetivo
resaltar el legado del estadista que fue propulsor de la
creación de la Escuela de Arte, en el año mil 961.
Por tal motivo se efectuará la propuesta «Fidel en el
corazón», dedicada al invicto Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz y la activación de la Guerrilla: Las Huellas
del Comandante.
De acuerdo con la información ofrecida por Dailén
Urgellés, presidenta municipal del movimiento cultural
educativo, también se relaciona en el plan de trabajo, el
desarrollo de intervenciones culturales en centros
escolares, entidades laborales y en la Casa de los
Abuelos.
Enumeró entre las acciones la actividad “Cobija” :Con
mi Brigada en tu comunidad, que constituye una acción
donde convergen las diferentes manifestaciones
artísticas vinculadas con el deporte.
La presidenta de la brigada José Martí puntualizó
además, que en este 2026 ocurrirá un Encuentro
Intergeneracional para socializar las experiencias de los
instructores más antiguos con los nuevos integrantes de
la Guerrilla.
La Jornada por el Día del Instructor de Arte tiene lugar
como homenajeo a Olga Alonso, destacada instructora
de Teatro en Cuba.