Demuestran claustros y estudiantes de la Universidad de Moa  masividad y rigor científicos e investigativos en fórums nacionales.

La Universidad de Moa continúa destacándose a en todo el país por su actividad científica e investigativa, tanto en su claustro como en sus estudiantes.

Los resultados de los Fórums Estudiantiles Nacionales 2026, que sesionaron en la modalidad Virtual asincrónica, en la Plataforma MULTIEVENTOS, así lo demuestran.

En este curso se desarrolló la 26 edición del Fórum de Estudiantes de Ciencias Sociales, Humanísticas, Económicas, Naturales y Exactas, con sede en la Universidad Central Martha Abreu, de Las Villas.

En este evento la Universidad de Moa estuvo representada por 206 trabajos en total, de ellos 104 Ponencias y 102 Tesis de Diploma. Participaron además como miembros de Tribunales DIEZ estudiantes y 27 Profesores.

También se realizó el Vigésimo cuarto Fórum Nacional de Universitarios de Ciencias Pedagógicas, que tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Este evento acogió CIEN ponencias, 95 trabajos de Diplomas, con 14 estudiantes y 27 profesores convocados como Tribunales.

La representación de la Universidad Doctor Antonio Núñez Jiménez estuvo entre las mejores del país. Fue reconocida como RELEVANTE en el VIGÉSIMO SEXTO Fórum de Estudiantes de Ciencias Sociales, Humanísticas, Económicas, Naturales y Exactas, y obtuvo MENCIÓN entre los Centros de Educación Superior participantes en el Fórum Nacional de Universitarios de Ciencias Pedagógicas 2026.

De acuerdo con la publicación en Facebook de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Investigaciones de la casa moense de altos estudios, en el año de su aniversario 50, estos resultados evidencian la masividad y rigor científico de estudiantes y profesores investigadores de la institución, elevan su prestigio, ratifican el talento de quienes forman parte de la Universidad, y consolidan su posicionamiento en el Ministerio de Educación Superior.