Desarrolladas varias propuestas culturales en Moa durante Festival Provincial “Danzón para todos”.

Durante tres jornadas se desarrolló en Moa, el Festival provincial “Danzón para Todos”, como colofón del evento Moa Danzón Dos mil 026, celebrado en el mes de abril.

En el contexto de las acciones culturales se efectuó el panel titulado “Desafíos de la comunidad danzonera en el siglo 21″ y se realizó la exposición “Memoria danzonera, donde se mostraron imágenes de parejas de baile del territorio.

Durante el evento se disfrutó, además, de la Peña DanzonArte, en la Cremería Amistad, espacio donde confluyeron las nuevas generaciones e integrantes del Club del danzón Hiráis Guilarte, de Moa.

Destacó en esta Oncena edición, la charla sostenida por Maydalis Galván, Metodóloga de Patrimonio Cultural Inmaterial, quien expuso criterios sobre el surgimiento del primer danzón creado en Cuba: “Las alturas de Simpson” y como género fue el antecedente de otros ritmos cubanos.

Las actividades del Festival Danzón para todos estuvieron dedicadas a Aracelia Silot y Manuel Lahera, integrantes del Club del Danzón Hiráis Guilarte, de Moa y Miembros de Honor del encuentro.