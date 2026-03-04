Durante su segunda sesión de trabajo correspondiente a febrero, el Consejo de Administración Municipal (CAM) aprobó la ejecución del presupuesto destinado en 2025 a la atención de familias en situación de vulnerabilidad.

La Dirección Municipal de Trabajo informó que la entrega de recursos a este segmento poblacional se incluye anualmente en el plan de la economía y el presupuesto. Para 2025 se asignaron cuatro millones de pesos, de los cuales se ejecutaron tres millones 820 mil pesos destinados a la compra de colchones. Además, se destinaron 471 mil pesos para la entrega de avituallamiento a los asistenciados sociales.

El proceso de bancarización continúa siendo una prioridad estratégica para el municipio, con el objetivo de perfeccionar el sistema bancario y resolver las dificultades asociadas a los mecanismos de pago electrónico. Este proceso, de carácter transversal, se vincula directamente con dos pilares fundamentales de la gestión gubernamental: la informatización de la sociedad y la comunicación social.

Como dato positivo se informó que el 98.35 por ciento de los trabajadores moenses cuentan con tarjetas magnéticas para el pago de su salario.

No obstante, aunque se avanza en la implementación de pasarelas de pago, persisten limitaciones en sectores clave. Farmacias, ópticas y cinco placitas de acopio aún no disponen de código QR, lo que afecta la declaración de zonas bancarizadas y, en consecuencia, limita el acceso de la población a estas facilidades.

Durante el encuentro se analizó críticamente la necesidad de enfrentar violaciones que se cometen a diario, como la exigencia al cliente de un impuesto adicional de entre el 15 y el 20 por ciento para realizar pagos por transferencia. Ante esta práctica, se instó a la población a denunciar de manera oportuna y con valentía.

Al analizar la actualización del Plan de Soberanía Alimentaria, el Consejo de la Administración abogó por exigir mayor control en la contratación interna y externa, con el propósito de alcanzar al menos 5.6 libras por persona de producción local —de las 35.3 libras percápita necesarias—. También se insistió en la recuperación de los sistemas de riego en los organopónicos, así como en la producción y comercialización de carbón, tanto para el consumo social como para la exportación.

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexei Martínez Mora, insistió en la necesidad de incrementar las producciones locales de todo tipo a partir de alternativas viables. Ello incluye la producción de viandas y vegetales, tanto del sector estatal como campesino, así como la creación de fincas de autoconsumo en entidades estatales y el fomento de la agricultura popular desde los barrios.

«La actual situación de desabastecimiento, agravada por el bloqueo imperialista y el decreto aprobado por el presidente norteamericano, impone a nuestro pueblo un mayor sacrificio, que debe traducirse en trabajo constante para producir más alimentos en todos los sectores, con los recursos con que contamos —que no son pocos», subrayó Martínez Mora.

Finalmente, la primera secretaria del Partido en el municipio, Yiganis Cruz Martínez, llamó a fortalecer el control sobre el cumplimiento de los planes de siembra y entrega por parte de los usufructuarios de tierras, priorizando los cultivos de ciclos cortos.

Asimismo, señaló que las industrias productoras de alimentos deben adaptarse al actual escenario de crisis, sobre la base de la necesidad de alcanzar mayores volúmenes físicos de producción que se reflejen en el cumplimiento del Plan de Soberanía Alimentaria.