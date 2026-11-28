La Empresa Mecánica del Níquel de Moa fue sede de la gala político-cultural por el décimo aniversario del fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Con el teatro lleno, trabajadores, jóvenes, adolescentes y niños asistieron al homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana.

Por el escenario desfilaron integrantes del movimiento de artistas aficionados, de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, de la Colmenita y del Proyecto Alas de Colibrí, quienes interpretaron canciones, poemas y danzas alegóricas a la figura de Fidel.

Al encuentro asistieron Yiganis Cruz Martínez, primera secretaria del Partido, Alexei Martínez Mora, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y el Intendente Yaser Alfonso González y representantes de todos los sectores de la sociedad de Moa.