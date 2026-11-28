Con la participación de estudiantes de todas las facultades, la Universidad de Moa «Doctor Antonio Núñez Jiménez» fue sede del Bastión Estudiantil Universitario, como parte del Día de la Defensa.

El evento tuvo como tema central las acciones del personal universitario para alcanzar la completa disposición combativa para la Defensa.

Participaron además, el Consejo de Defensa Municipal, los trabajadores integrados en batallones, compañías independientes y pelotones, las reservas listas, las carreras afines a las FAR, el Sector Militar, la compañía de ceremonias, la Asociación de Combatientes y la Filial de Ciencias Médicas.

Durante la jornada de preparación militar se realizaron ejercicios de arme y desarme de fusil AKM, clases sobre el enfrentamiento a las arbovirosis, desplazamiento con fusiles, lanzamiento de granadas y otras actividades.

El Bastión Estudiantil Universitario dos mil 026, adquiere una importancia vital ante las reiteradas amenazas a la independencia y la soberanía nacional de Cuba por parte de la actual administración estadounidense.

En esta ocasión, la jornada se inscribe en el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por el centenario de su natalicio y, de igual manera, y el aniversario 105 de la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria.

El Bastión Universitario constituye un espacio donde la juventud universitaria, junto a sus profesores, se une con el fin de desarrollar fortalezas en la capacidad defensiva y elevar la preparación político-ideológica, así como el manejo de habilidades de carácter patriótico-militar.

En el encuentro participó el Consejo de Defensa Municipal, encabezado por su presidenta, Yiganis Cruz Martínez.