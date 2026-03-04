Ejecuta Empresa mixta General Nickel S.A proyecto de transformación de su matriz energética.

En cumplimiento del Plan Económico y Social del Gobierno para el año 2026, la Empresa mixta General Nickel S.A, con sede en Moa, ejecuta actualmente un proyecto de transformación de su matriz energética.

La iniciativa busca incorporar fuentes renovables en sus operaciones.

De acuerdo con el ingeniero José Ángel Sánchez Jiménez, presidente de la Mipyme EscenSol, con sede en Holguín y responsable del montaje, se trata de un sistema fotovoltaico con capacidad para generar 30 kilowatts.

La energía producida será destinada al autoconsumo de la compañía y, eventualmente, podrá entregarse al Sistema Electroenergético Nacional.

El Máster en Ciencias Hernán Leyva Viñales, jefe del proyecto por parte de la Empresa mixta General Nickel S.A. precisó, que en la ejecución de la obra participan las entidades estatales Empresa Mecánica del Níquel y ECI tres, así como las Formas de Gestión No Estatales Naturalice Surl y Ecosueño.

Estas organizaciones trabajan de conjunto en el montaje de los paneles solares y el resto del equipamiento.

Con esta instalación, la Empresa General Nickel avanza hacia su soberanía energética.