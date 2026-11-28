Con la presencia de Zoraida Muñoz Ekles, Viceintendente que atiende los Servicios en Moa, se desarrolló el Consejo Municipal de los Instructores de Arte en Moa.

En el encuentro se realizó el proceso eleccionario para elegir la dirección del movimiento cultural, el cual estará al frente de la guerrilla, a partir del actual mes de dos mil 026.

Con ese propósito se realizó el sufragio de forma transparente y democrática, una vez que fueron escuchadas las biografías de las candidatas.

Como resultado de ese proceso fue ratificada Daylén Urgellés como Presidenta de la brigada, y vicepresidentas a Marlén Rodríguez Cuenca y Marta González Fonseca, respectivamente.

Al dirigirse a la membresía Daylén Urgellés, presidenta de la brigada José Martí expresó que: «A pesar de las adversidades, los instructores de arte del territorio seguirán en la vanguardia en el desarrollo de las actividades culturales».

Por su parte la Viceintendente Zoraida Muñoz Ekles felicitó a la nueva dirección de la Guerrilla y relacionó algunos de los proyectos concebidos en el sector, teniendo en cuenta la implementación de las 176 de las Transformaciones Económicas y Sociales, medidas que se materializan en el país..

Al intervenir en la reunión Yenisey Fonseca directora del sector de la Cultura en Moa, convocó a los Instructores a continuar defendiendo las diferentes artes y afirmó que cada uno de ellos tiene responsabilidades que asumir.

El Consejo Municipal de los Instructores de Arte fue un escenario propicio para evaluar el trabajo de los integrantes de la Guerrilla y trazar pautas en las actividades a desarrollar, en Moa.