“En la radio se aprende todos los días”, afirma realizadora moense con 33 años de labor en la Voz del Níquel.

Era apenas una adolescente y su voz interrumpía el éter. El nombre de Yanixa Almaguer Gómez, comenzaba a distinguirse desde el año 1993 en la emisora La Voz del Níquel.

Un año antes comenzó su vínculo con la Radio, como colaboradora de la revista informativa Antena Matinal, fungiendo como Secretaria del Club Cantero, iniciativa que promovía la siembra en patios y parcelas, una alternativa de los pobladores de Moa en medio del período especial.

Un mes después, ya conducía el Móvil Radio del programa juvenil “Te Traigo”, que salía al aire en la tarde del sábado, mientras se insertaba en el curso de Locución impartido en la propia emisora.

Una vez egresada, continuó colaborando con diferentes espacios de la parrilla de programas, no solo juveniles, sino también musicales e informativos y en el espacio “Disco Club Juvenil”, transmisión realizada en exteriores para la juventud del territorio.

Al transcurrir el tiempo, aquella joven se convirtió en una realizadora integral, su interés por la superación en “La Voz del Níquel”, la posicionó en la artista que sin dudas, supo ganarse un espacio en este medio de comunicación.

Su desempeño como Directora de Programas, Asesora, Guionista, actriz y Locutora de Primer Nivel reafirman el magisterio de esta creadora que por demás, preside el Consejo Artístico de La Portadora del Mensaje, aportando y enseñando a cada colectivo realizador para que los programas tengan la calidad requerida. .

Sus conocimientos avalan el desempeño de quien ofrece su savia a los más nuevos en la Escuela de Capacitación donde egresan jóvenes que luego forman parte del colectivo de esta radio de todos.

Por el talento demostrado y su capacidad para distinguir lo inusual de lo cotidiano Yanixa Almaguer Gómez ha sido reconocida Premios en festivales a diferentes instancias y eventos como Coloquios de Periodismo, por eso guarda con cariño cada uno de los reconocimientos que atesoran el resultado de su labor.

El Premio en el Festival Nacional de la Radio en 1999 como Locutora de la revista Presencia, el Gran Premio de Géneros Informativos en el Festival Provincial de la Radio en el género Crónica, el “Venga la Esperanza”, en Locución otorgado por la Asociación Hermanos Saíz de la provincia de Holguín en 2002 y el Gran Premio Especial en programa por el Centenario de Alejo Carpentier, y el Premio en Programa Histórico en el Festival provincial de a radio 2024 con el espacio Remembranzas son solo algunos de los reconocimientos alcanzados.

Es esta creadora una mujer exigente con los demás y con ella misma y como expresa «todos los días en este medio se aprende y tenemos que escuchar los criterios de los demás porque siempre van a tributar al resultado final de nuestra obra tanto en radio como en televisión.

Así es esta Locutora que lleva 33 años en su quehacer radial y que los oyentes agradecen porque la sienten como una familia más al transmitir seguridad, confianza, profesionalidad en cualquiera de los oficios que realiza.

Cuando su voz no suena en el éter la impronta de su magisterio radial está presente porque tiene un sello distintivo que caracteriza cada una de sus obras.

Que la musa continúe acompañándote por muchos años más Yanixa, porque eres sin dudas un referente que irradia luz en la emisora La Voz del Níquel.