Entran en vigor varias medidas para fortalecer el presupuesto local

La realización de acciones de control y fiscalización integral a los nuevos actores de la economía, constituye una de las medidas implementadas en Moa, en aras de lograr la mayor cantidad de ingresos al presupuesto.

La acción permitió recaudar millones de pesos, lo que constituye una forma de oxigenar la economía local, según se conoció en uno de los encuentros de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Como vía para lograr resultados, en el territorio se proyecta elevar el control al trabajo informal, así como el incremento de estos por concepto de trámites de Bienes y Herencias.

En el asunto se realizan acciones a las obligaciones corrientes y el cobro del 70 por ciento de la deuda tributaria determinadas, así como el aporte por la contribución territorial.

En Moa se trabaja, además, en la liquidación adicional con la fiscalización de las Declaraciones Juradas , para que no exista evasión al fisco.

Otra de las acciones que se lleva a cabo en el territorio para el logro de una mayor eficiencia con el presupuesto, está relacionada con la estrategia de recuperación de la agricultura Urbana, Suburbana y Familiar así como el rediseño de la estrategia de producción local de materiales de la construcción.

También es necesario la transformación en el incumplimiento del expendio en las empresas productoras que afectan, así como incrementar la gestión de venta para crecer en la circulación mercantil minorista, las medidas son un referente en las que se trabaja en Moa para el correcto uso del Presupuesto local.

Por tal motivo es necesario fortalecer la estrategia para captar nuevos financiamientos externos, fundamentalmente en el sector productivo y exportador y cumplir además, con los rubros exportables con que cuenta el municipio como son el carbón vegetal y el níquel.