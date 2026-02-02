Evalúa la Dirección General de Educación en Moa, objetivos de trabajo en Reunión de Balance correspondiente a 2025.

Presidido por Yasel Alfonso González Intendente del municipio Moa,, se realizó la evaluación de los objetivos y procesos sustantivos del sector de la Educación correspondiente al año 2025, en el territorio.Por tal motivo a través del análisis de los principales indicadores del Perfeccionamiento Continuo de esta Dirección General, se desarrolló la Reunión de Balance Anual,del año precedente. La solidez de la labor político ideológica,la formación y superación de la fuerza laboral,así como la atención al gremio, estuvieron entre los asuntos debatidos durante el encuentro.En ese contexto se disertó que algunas especialidades como Matemática, Física, Visual Teatral y Educación Artística afectaron el proceso educativo,durante el año anterior.También se analizó que no fue sistemático el trabajo de algunos metodólogos y directivos para dar cumplimiento a la Formación Vocacional en las diferentes instituciones.

En la Reunión de Balance del sector educacional,se reconoció el desempeño de los trabajadores, quienes direccionan la labor educativa e instructiva, a pesar de las dificultades objetivas existentes.Lo anterior permitió el comportamiento favorable de los principales indicadores de eficiencia como la promoción, la retención y asistencia escolar, en el municipio minero metalúrgico.