Evalúa membresía de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Moa temas de interés económico y social

Con un enfoque critico en aras de buscar las soluciones a las problemáticas que más afectan a la población, se desarrró en Moa la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente al XXIII Periodo de Mandatos.

El encuentro presidido por Yadelín de la Cruz, miembro del Buró Municipal del Partido en Moa, pasó revista a temas cruciales como la compleja situación con el transporte, Acueducto y Alcantarillado con énfasis en los salideros y las aguas albañales, así como el tema vinculado con las entidades que incidieron en el incumplimiento de los ingresos planificados.

En este último asunto se informó que la Empresa Agroforestal, el hospital Guillermo Luis Fernández Hernández Baquero, las empresas productoras Comandantes Pedro Soto Alba y Ernesto Che Guevara, se encuentran entre los organismos que repercutieron en ese incumplimiento, entre otras entidades.

En el encuentro, Alexey Martínez Mora, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, explicó las nueve proyecciones del gobierno que tienen como finalidad la mejora del pueblo en las diferentes infraestructuras económicas y sociales. Al referirse a esta temática relacionó la creación de una MIPYME estatal en el combinado Lácteo El Vaquerito y la formación de un Programa de Desarrollo Local PDL en la unidad La Pesca, cuyos productos repercutirán en la alimentos de los pobladores.

En la Asamblea Municipal del Poder Popular se puntualizó que en el programa alimentario, Moa resultó uno de los municipios con más bajo porciento en la producción a nivel provincial, por lo que Alexey Martínez Mora convocó a los directivos, trabajadores y organizaciones a revertir está problemática.

También se analizó que existe desatención por parte de la provincia en el seguimiento y atención a la UEB Agroalimentaria, infraestructura dónde no se logra una estrategia acertada por parte del Consejo de la Administración para lograr control sobre el trabajo que realizan los pescadores.

Durante la reunión se reconocieron a los cuadros destacados del municipio por su sólido quehacer en las esferas que representan, quienes fomentan estrategias que avalan el desarrollo del municipio minero metalúrgico.

Trabajar todos de manera cohesionada para minimizar las dificultades y que el pueblo sea el menos afectado, fue la convocatoria hecha por Yadelín de la Cruz, al dirigirse a los presentes.