Define  Partido en Moa  misiones para 2026 en Pleno Extraordinario.

Presidido por Joel Queipo Ruiz, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en la provincia de Holguín, el Pleno Extraordinario del Comité Municipal de Moa realizó una evaluación integral de los resultados del año 2025. La reunión analizó además la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y trazó los principales compromisos del municipio para el año 2026.

Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria de la organización política en el territorio minero, presentó el informe central donde sostuvo que las principales misiones del Partido continúan siendo la unidad, el fortalecimiento de la labor ideológica, la batalla económica y la lucha por la Paz.

El documento centró su análisis en el aseguramiento de los 10 Objetivos del Programa de Gobierno, dirigidos a corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana, partiendo del complejo escenario geopolítico actual. Se enfatizó en el perfeccionamiento de la labor política e ideológica del Partido como herramienta fundamental para fortalecer la unidad de nuestro Pueblo.

Durante el amplio y enriquecedor debate, se produjeron importantes intervenciones que destacaron la necesidad de aplicar la ciencia y la innovación tecnológica, campo en el que la Universidad de Moa representa una alta potencialidad para el desarrollo municipal. Otros ejes discutidos fueron el crecimiento productivo del Níquel —a partir de los nuevos planes de inversiones en el sector—, el Programa de Negocios e Inversión Extranjera, con miras a la recuperación tecnológica de las empresas productoras y la mejora de las condiciones de vida y trabajo, así como el Programa de Desarrollo Local desde la gestión de gobierno y sus actores económicos.

Al concluir el encuentro, el Primer Secretario en Holguín, Joel Queipo Ruiz, expresó que el principal objetivo de este Pleno fue definir cómo, en el actual escenario de mayor hostilidad del decadente Imperio norteamericano —que en su afán de sobrevivir es capaz de cometer acciones tan absurdas como la ocurrida en Venezuela, contra toda lógica política y estratégica, solo para secuestrar a su Presidente constitucional, y que ahora se ha quedado sin argumento alguno para justificar tamaño disparate—, el Partido, desde su labor política ideológica y como la organización superior dirigente de la sociedad, debe contribuir al fortalecimiento de la unidad de nuestro pueblo y al desarrollo económico y social. Esta, afirmó, es la única vía para consolidar la obra Revolucionaria y preservar la dignidad, independencia y soberanía de la Patria.