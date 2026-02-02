Evalúan en Moa Destacamentos Mirando al Mar de la provincia de Holguín   enfrentamiento a los regalos de drogas y otras ilegalidades en las costas.

Luego del simulacro, en el que intervinieron, como ocurre en la cotidianidad, las fuerzas especializadas anti-drogas de las Tropas Guarda Fronteras del #MININT, los #CDR, y parte de la comunidad, se realizó el Balance Provincial de los Destacamentos Mirando al Mar.

De acuerdo a lo analizado, en este movimiento constituyeron fortalezas en el 2025, el correcto funcionamiento y dominio de las misiones de los 27 destacamentos que existen en los siete municipios costeros de la provincia Holguín.

Sus 390 integrantes cumplen con sistematicidad tareas y misiones, asignadas ante situaciones eventuales. En todos existe un elevado estado político y motivación para cumplir su digna labor social, y se mantiene una información dinámica a tiempo real que facilita la toma de decisiones.

No obstante, urge trabajar en elementos importantes, como estimular la interacción de las organizaciones con los Destacamentos Mirando al Mar, incrementar la preparación especializada de acuerdo a los nuevos escenarios para la detección de actividades enemigas.

Especial atención debe prestarse, al crecimiento en el número de estructuras e integrantes en los municipios costeros, retomar con mayor frecuencia los ejercicios conjuntos T Tropas Guarda Fronteras y CDR para entrenar las respuestas operativas más eficaces, y fortalecer los Destacamentos Mirando al Mar en los municipios Mayarí y Antilla, debilitados por el movimiento de población de El Canal de Saetía y El Ramón, respectivamente.

El análisis de los participantes en el Balance Provincial fue muy enriquecedor, al intercambiar las experiencias que viven Destacamentos de accionar estable y destacado como los de La Playa y Yamanigüey en Moa. Ambos tienen un trabajo constante de vigilancia y protección de las costas, y resaltan además por su trabajo con los niños el primero de ellos, y con las mujeres aguerridas del poblado, el segundo.

Las Direcciones Provinciales de los CDR y del MININT felicitaron en general a todos los integrantes de ese movimiento de activistas voluntarios, que frenan y detienen la entrada de uno de los flagelos más peligrosos y dañinos que amenazan la tranquilidad y el bienestar de nuestra sociedad.

Si bien el consumo hoy es un problema, lo es sobre todo de sustancias sintéticas, y no de las que podrían entrar mediante el recalo por tráfico marítimo, pues esa vía está custodiada firmemente por los Destacamentos Mirando al Mar holguineros.

En el Balance Provincial se reconocieron varios integrantes moenses destacados, y en particular a cuatro Familias 55 Aniversario de los Destacamentos Mirando al Mar, que fueron las de Ana Deysi Leyva Maresme, Grisel del Rosario Columbié, Félix Rodríguez Reyes, y Ayelannis Reyes Espinosa.