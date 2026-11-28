DEL PERFIL DE Javier Díaz Guilart.

En Moa se desarrolló la reunión del Buró Municipal del Partido, con la participación del funcionario que atiende la provincia de Holguín del Comité Central Luis René Rosabal Hernández.

Según publica en su perfil de Facebook Javier Díaz Guilarte, en el encuentro se evaluaron y discutieron varios temas, entre ellos el funcionamiento de la vida interna del Partido y las transformaciones aplicadas al territorio.

La reunión permitió fortalecer el análisis colectivo y el trabajo político-institucional, en correspondencia con las prioridades de la organización partidista en el territorio, y fue momento oportuno para que el funcionario del Comité Central del Partido intercambiara con los miembros del Buró de la organización política del territorio.

Acompañaron también a los moenses, Marbelis Palau Correa, jefa del Departamento de Organización del Comité Provincial del Partido y Norge Mustelier Videaux, funcionario del Equipo de Control y Ayuda de la Provincia.

En el encuentro fue reafirmado el compromiso con la unidad, la organización y el funcionamiento orgánico del Partido.