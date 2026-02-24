Exponen moenses trabajos investigativos en el Segundo Taller Regional: Lengua, Cultura y Desarrollo.

Dedicado al legado imperecedero del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su Centenario, se realizó en Moa, el «Segundo Taller Regional: Lengua, Cultura y Desarrollo».

El evento fue auspiciado por el departamento de Lengua de la Universidad Doctor Antonio Núñez Jiménez en coordinación con el sector de la Cultura.

Como eje central en las disertaciones se trataron varias temáticas: «El ideario de Fidel como herramienta de Educación y reflexión,”El impacto de las redes sociales en la revitalización de las lenguas y cultura” y “Proyectos comunitarios integrados que vinculan arte, lengua y desarrollo local».

Entre los títulos de las ponencias se relacionan «El arte y su función social»; «Definiciones del amor en la obra martiana» y «Fidel y la tecnología educativa de la Educación».

También destaca entre los trabajos, la investigación titulada «Las redes sociales y su impacto en la defensa, cultura y la identidad de los jóvenes universitarios».

En el evento participaron artistas, estudiantes, actores sociales, promotores y profesores universitarios, quienes desarrollaron las experiencias con el fin de honrar nuestras raíces identitarias.

El Segundo Taller Regional: Lengua, Cultura y Desarrollo fue un espacio académico reflexivo y a la vez, de diálogo sobre los lazos indisolubles que fusionan estos acápites que aceleran el progreso local y nacional.