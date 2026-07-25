Finaliza  Educación en Moa  el perìodo lectivo 2025 2026 con resultados favorables.

Con más del 97 por ciento de calidad en el aprendizaje finaliza el sector de la Educación en Moa, el curso escolar dos mil 025 –dos mil 026.

La fortaleza constituye uno de los logros de la etapa académica que se caracterizó por ser un período excepcional a partir de no contar con las condiciones logísticas para su desarrollo.

A pesar de ello, el territorio concluye el proceso docente educativo con el ciento por ciento de continuidad de estudios en los niveles educativos Secundaria Básica y Preuniversitario, respectivamente.

Por su parte, la enseñanza Técnico Profesional graduó a 204 educandos para el 100 por ciento, aprobando con notas superiores a los 90 puntos.

Los resultados más destacados en el nivel educativo se registraron en las especialidades de Soldadura y Mecánica, así como en Mantenimiento de Equipos Industriales.

En el sector Educaciónal de Moa se potenció además, la formación de la cultura laboral y quedaron acondicionadas las tierras de huertos y todas las variantes de trabajo para la próxima etapa escolar.

Dando cumplimiento a las prioridades de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional se implementaron acciones a partir de las principales prioridades.

En ello confluyó el principio estudio trabajo, logrando la planificación y organización de la formación laboral de los educandos en las diferentes etapas.

De esta manera, cierra un ciclo académico donde las dificultades objetivas no impidieron el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en Moa.