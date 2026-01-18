Fortalecen Talleres de Apreciación y Creación y Comunitarios labor Brigada de Instructores de Arte José Martí en Moa.

La impartición de conocimiento para constatar las habilidades teóricas y prácticas de los niños, adolescentes y jóvenes a través del desarrollo de los Talleres de Apreciación y Creación, además de los Comunitarios, demuestran la labor de los Instructores de Arte, durante el año 2025 en el municipio minero metalúrgico.De acuerdo con la información ofrecida por Daylén Urgellés, presidenta municipal de la Guerrilla Aniversario 50, el desarrollo del Consejo Municipal de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Moa, destaca como una de las acciones más importantes efectuadas por este movimiento cultural, durante el año precedente.En el encuentro se evaluó el trabajo desplegado por esta membresía durante el período que finalizó y las actividades realizadas en la etapa vacacional, no solo en el casco urbano, sino también en la zona montañosa y del Plan Turquino.En este aspecto sobresalió la labor del movimiento cultural educativo en las presentaciones realizadas en las actividades culturales, recreativas y políticas, como son las acciones desarrolladas en coordinación con la Dirección General de Educación, en fechas conmemorativas y el desarrollo de actos con carácter municipal.Para este 2026, el Consejo Municipal de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Moa tiene varias motivaciones en aras de fomentar su labor a partir de ser entes protagónicos en el desarrollo cultural del territorio.Entre ellas, la presentación al Consejo de Cultura de la propuesta «100 por Fidel», donde convergen las actividades en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.También explicó Daylén Urgellés, presidenta municipal de la Guerrilla Aniversario 50, que en la nueva etapa estarán implementando el proyecto «Cobija», el cual consolida la labor cultural, recreativa y deportiva en los barrios vulnerables para los diferentes segmentos poblacionales.