Fortalecen trabajadores de la Cultura en Moa, actividades a pesar de las dificultades objetivas en el país.

Fortalecer las actividades culturales para los diferentes grupos etarios es la proyección que tienen los trabajadores del sector de la Cultura en Moa para este 2026. Así se conoció durante el desarrollo de la Asamblea Municipal de Balance de la dirección de Cultura, al evaluar el desempeño del colectivo durante el año precedente. En el encuentro que contó con la presencia de Sorayda Muñoz Ecles, Viceintendente que atiende los servicios en Moa y Neidis Matos, representante de la esfera política en el Partido Municipal, se analizaron las principales dificultades del sector y los resultados de las diferentes instituciones afines. Durante el desarrollo de la reunión se afirmó, que todas las actividades y eventos se realizarán, pero atemperado a la situación del país ante el déficit de combustible. También se abogó por rescatar propuestas tradicionales como ARTEFAB y Moa Danzón, así como los espacios variados que se desarrollaban en la antigua sede de la Asociación Hermanos Saiz. Uno de los temas más debatidos fue el relacionado con la política cultural donde convergen todas las acciones a desarrollar durante el año, entre ellos los eventos previstos en la etapa. En este asunto se puntualizó la necesidad de definir el presupuesto concebido para respaldar las propuestas, aunque en el actual año es necesario rescatar los espacios fijos para dinamizar y efectuar más acciones, según señaló Sorayda Muñoz.» Es vital diseñar el modo de operación a partir de la situación actual y es la comunidad el escenario propicio para ofrecer cultura», añadió.Durante el desarrollo de la Asamblea de Balance del sector de la Cultura en Moa, se reconoció la labor de los colectivos de las distintas instituciones y de forma particular a la instructora de música Maisel Zúñiga.