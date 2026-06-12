Garantiza Moa el 100 por ciento de continuidad de estudios a los más de 900 alumnos de noveno grado.

El municipio Moa garantiza el 100 por ciento de la continuidad de estudios a los alumnos de noveno grado al ofertar plazas correspondientes a Preuniversitario, Enseñanza Técnico Profesional, así como en el perfil pedagógico, entre otros.

Lo anterior se constató en las seis secundarias básicas del municipio, donde 908 educandos alcanzaron una especialidad, según el plan de plazas correspondientes al curso académico 2025 2026.

Entre ellas, Mecánica Industrial, Gestión de Capital Humano, Contabilidad, Metalurgia, y Construcción Civil, además de las de corte pedagógico como Maestro en Educación Especial, Inglés y Primario, se relacionan entre las disciplinas.

El proceso se realizó con organización y transparencia y fue supervisado por especialistas y metodológos de la Dirección General de Educación, además de contar con la presencia de los padres o tutores.

Con anterioridad se ofertaron las carreras con requisitos adicionales a los alumnos del grado terminal de Secundaria Básica como fueron los estudios en la Vocacional de Ciencias Exactas y Los Camilitos.

La entrega del plan de plazas se caracterizó por la transferencia y organización en las seis instituciones educativas del nivel educativo.