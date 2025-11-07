Inaugurada en la Casa de la Cultura expo del artista de la plástica Fidel Silvente

Una expo del artista de la plástica Fidel Silvente, fue inaugurada en la jornada de este 15 de octubre en el salón interior de la Casa de la Cultura municipal Joseíto Fernández, como parte de las acciones que se desarrollan durante la Jornada por el Día de la Cultura Cubana.

Cuadros que reflejan el interés del artista por la naturaleza y la estética creativa del instructor están presentes en cada una de las imágenes que se muestran en la exposición.

Dándole seguimiento a las propuestas concebidas por Jornada de la Cultura Cubana, está previsto para este 17 de octubre un asalto Cultural y la acción Cultura y Tradición, en la escuela Revolución Socialista de Octubre y en la empresa SERCONI, a partir de las nueve y 30 minutos de la mañana.

Por su parte en el círculo infantil Pequeños Constructores, del reparto Rolando Monterrey está planificada una propuesta literaria con los infantes y trabajadores de la institución educativa.