Inicia la Oficina Nacional Tributaria en Moa,Campaña de Declaración Jurada y Pago de Impuesto, en 2026.

Con la premisa «Paga en tiempo, marca tu valor», inició en este mes de enero en Moa, la Campaña de Declaración Jurada y Pago de Impuesto sobre los ingresos personales,auspiciada por la Oficina Nacional Tributaria ONAT, en Moa.El proceso se desarrolla actualmente con la promoción de dicha convocatoria, para el conocimiento por parte de los contribuyentes.En este 2026, la Oficina Nacional Tributaria en el territorio direcciona su trabajo a las personas naturales, trabajadores por cuenta propia, comunicadores, artistas y diseñadores gráficos.También confluyen los usufructarrios, propietarios de tierra del sector agropecuario, socios de las Micro , Pequeñas y Medianas Empresas y otros que reciben gratificaciones.La Campaña de Declaración Jurada y Pago de Impuesto sobre ingresos personales, finalizará en el mes de abril y permite bonificaciones del descuento del cinco por ciento a los que realicen el trámite hasta el 28 de febrero.Por su parte, a los que utilicen los canales electrónicos se les descontará un tres por ciento del importe a pagar.La Oficina Nacional Tributaria de Moa, cuenta con el reconocimiento a nivel provincial por el trabajo destacado que realiza cada año en este proceso.