Inician nueva etapa de colaboración Universidad local y Empresa Comandante Ernesto Che Guevara

La Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez inició una nueva etapa de colaboración con la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara.

Según publica el Dr. C. Yurisley Valdés Mariño, en su perfil de Facebook, en esta oportunidad, estudiantes de las carreras de Minería, Mecánica, Metalurgia, Eléctrica y Geología se incorporaron al mundo laboral a través de un proceso de formación dual.

Refiere el profesor universitario, que este modelo educativo no solo les permite aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real de trabajo, sino también adquirir habilidades prácticas que potenciarán su desarrollo profesional.

Además, les brinda la oportunidad de aportar directamente al sector empresarial y contribuir al crecimiento y la innovación dentro de la industria minera.

La dirección de la casa de altos estudios moenses agradece a los directivos de la empresa su compromiso con la formación de los futuros profesionales del sector y por brindarles la oportunidad de impulsar el talento.