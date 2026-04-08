Instalados paneles fotovoltaicos en el Banco Popular de Ahorro  en Moa

Como parte del cambio de la matriz energética que se lleva a cabo en Moa, fueron instalados cuatro paneles fotovoltaicos de dos kilowatts en el Banco Popular de Ahorro para mejorar el servicio a los clientes en el municipio minero metalúrgico.

Aunque por el momento los sistemas fotovoltaicos no cumplen todas las expectativas de los clientes, mejorará en gran medida las prestaciones en algunos servicios.

Por tal motivo, la energía será utilizada para el servidor, las prestaciones en las cajas, y se valora con COPEXTEL extender un cable que permita la autorización del área de CADECA.

En este último espacio se presta el servicio para el área Comercial y la entrega de las tarjetas magnéticas, así como el procedimiento de instalación de la aplicación del Transfer Móvil.

En el Banco Popular de Ahorro continuará el cambio de kilo watts para un mejor servicio a la población.