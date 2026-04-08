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Instalados paneles fotovoltaicos en el Banco Popular de Ahorro  en Moa

4 de abril de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

Como parte del cambio de la matriz energética que se lleva a cabo  en Moa, fueron instalados  cuatro paneles fotovoltaicos de dos kilowatts en el Banco Popular de Ahorro  para mejorar el servicio a los clientes en el municipio minero metalúrgico.

Aunque por el momento los  sistemas fotovoltaicos     no cumplen todas  las expectativas de los clientes, mejorará en gran medida  las prestaciones en algunos  servicios.

Por tal motivo, la energía será  utilizada  para el servidor,  las  prestaciones en las cajas, y se valora con COPEXTEL extender un cable que permita la autorización del    área de CADECA.

En este último espacio       se presta el  servicio para el área  Comercial y  la entrega de  las tarjetas magnéticas,  así como el procedimiento de instalación de la  aplicación del Transfer Móvil.

En el Banco Popular de Ahorro  continuará el cambio de kilo watts para un mejor servicio a la población.

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